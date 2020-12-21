وقف رحلات مصر للطيران بين القاهرة ومسقط

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصر للطيران، وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط، حتى نهاية فترة التعليق أو أى تمديد لها، وطالبت الشركة من عملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من و إلى سلطنة عمان (مسقط) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 لمراجعة حجوزاتهم أو الموقع الإلكترونى egyptair.com.





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