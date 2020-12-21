غدا.. الأوقاف تنظم ندوة حول احترام النظام واتباع آداب المواصلات

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الأوقاف، غدًا الثلاثاء، بالتعاون مع الهـيئة الوطنية للإعلام ندوة للرأى، بعنوان: ”احترام النظام، واتباع قوانين وآداب الطرق والمواصلات، من صفات المجتمع المتحضر”.





وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم الإثنين، أن الندوة سيشارك فيها، الدكتور جمال فاروق الدقاق، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية، وياسر مغاورى عبد الحميد، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين. تأتى تلك الندوة فى إطار التعاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام فى ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، حيث من المقرر أن تنقلها قناة النيل الثـقـافية فى بث مباشر.

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