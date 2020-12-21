إصابة رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاءت إصابة القصبى بفيروس كورونا منذ أيام، وذلك عقب شعوره بآلام شديدة على إثرها أجرى مسحة طبية، وتأكد من إيجابياتها. ويخضع زعيم الأغلبية حاليا للعزل المنزلى، وفقا لبروتوكول صحى.

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