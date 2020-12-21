الأمن يتوصل لطفل «فيديو المخدرات»: والدته أجبرته على تناول «سيجارة بانجو»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر فيه طفل يقوم بتدخين سيجارة وحوله بعض الأشخاص يقوم أحدهم بتقديم طبق به مادة غير معلومة ويحثه على استنشاقها. بالفحص تبين أن الطفل 4 سنوات، مقيم بالدقهلية، وأمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وتبين أنهم 6 أشخاص من بينهم والد الطفل لإثنين منهم معلومات جنائية جميعهم يعملون فـى تجميع أوراق الكرتون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وقرروا بأن الفيديو المشار إليه تم تصويره بمعرفة (صديقة الأم) منذ حوالى شهر ونصف، وذلك حال تواجدهم جميعاً بأحد المنازل تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وأن ما ظهر بالفيديو المشارإليه يتضمن قيام إثنين منهم بتقديم سيجارة مشتعلة مخلوطة بنبات البانجو المخدر للطفل، وأخذها منه عقب ذلك ثم تقديم طبق به مسحوق «الباركينول» للطفل وحثه على استنشاقه على سبيل المزاح، وأضافوا باعتياد والدة الطفل تقديم السجائر المخلوطة بنبات البانجو للطفل، بمواجهة والدة الطفل أيدت ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.