نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة زعيم الأغلبية البرلمانية بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد قنديل المستشار الإعلامي للدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إصابة الدكتور عبد الهادى القصبى بفيروس كورونا منذ أيام قليلة.

وأضاف "قنديل" أنه جرى التأكد عقب شعور الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بآلام شديدة على أثرها قام بإجراء مسحة طبية لفيروس كورونا وتأكدت إيجابياتها وقرر أن يخضع حاليًا للعزل المنزلى وفقا لبروتوكول الصحى العلاج.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

