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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مصر للطيران اليوم وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السسعودية، وذلك بدايةً من اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوع، كما أن المدة المحددة قابلة للتمديد بحسب الأوضاع والقرارات الصادرة في هذا الشأن من السعودية.

مصر للطيران تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى السعودية

وأهابت الشركة بجميع عملائها ممن لديهم حجوزات للسفر من وإلى مطارات المملكة العربية السعودية “الرياض وجده والمدينة والقصيم والدمام”، ضروروة الإتصال بمصر للطيران 1717 أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com والخاص بمراجعة الحجوزات.

وجاء قرار مصر للطيران اليوم، عقب قرار السعودية بالأمس، بتعليق جميع الرحلات الجوية وغلق المنافذ البحرية والبرية وذلك عقب الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس كورونا بعدد من الدول الإوروبية وعلى رأسها بريطانيا، والتي اتخذت إجراءات تشبه الإغلاق التام، وإلغاء الإحتفالات بأعياد عيد الميلاد، كما أن السلالة الجديدة التي ضربت العديد من الدول هي أكثر انتشاراً وبنسبة 70% من السلالة السابقة.

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كما أكدت الصحة العالمية أن السلالة الجديدة لكورونا ظهرت حتى الآن في 4 دول وهي بريطانيا وهولندا واستراليا والدنمارك، مؤكدةً أنها أكثر انتشاراً، وحذرت من خطرها، وأضافت أنها ستعلن الدول الأعضاء والمواطنين بأي جديد حول هذا الأمر.