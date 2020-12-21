بعثة الترجي تصل القاهرة لمواجة "الاهلي" بدوري أبطال إفريقيا

وصلت بعثة الترجي التونسي لمصر اليوم الأثنين، لمواجهة الأهلي الليبي، في إطار دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا، والمزمع إقامتها بعد غد الاربعاء، علي ستاد بتروسبورت في القاهرة في تمام السادسة مساء .
وأعلن المدير الفني للترجي قائمة الفريق المكونة من 23 لاعب متوجهة للقاهرة،من أجل مواجهة الاهلى الليبي في العاصمة المصرية " القاهرة " نظرا لعدم تمكن الفرق الليبية من اللعب علي الاراضي الليبية، وإختيارهم الاراضي المصرية للعب مبارياتهم عليها.
وأختار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف "، طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة الحكم الدولي باملاك تسيمبا، ويعاونه كل من كيندي موسى كمساعد أول، وتيميسجين صامويل أتونجو مساعد ثانى، بالإضافة إلى أمانويل هارسلاس كحكم رابع للمباراة.
وتعد تلك المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريق الترجي التونسي مع فريق أهلي بنغازي خامس مواجهة رسمية بين الفريقيين، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أنتصر الترجي في مباراتين، بينما تفوق أهلي بنغازي في مباراة واحدة، وسجلت نتيجة التعادل السلبية في مباراة واحدة.
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