نتيجة مباراة الإسماعيلي والجونة في الدوري المصري الممتاز



واصل نادي الإسماعيلي بدايته المترنحة في الدوري المصري هذا الموسم على الرغم من تدعيمات القوية للفريق قبل بداية الموسم وخسر الدراويش مباراة اليوم أمام نادي الجونة في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-1 بعدما كان متقدما في الشوط الأول بهدف دون رد لتستمر النتائج السلبية للفريق هذا الموسم .

الاسماعيلي يفشل في تحقيق الفوز الاول بالدوري المصري



وفشل نادي الاسماعيلي في تحقيق الفوز الأول له هذا العام وذلك بعد هزيمته اليوم أمام نظيره الجونة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-1 نجح الدراويش في التقدم والمبادرة في التسجيل عن طريق المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 28 من الشوط الاول قبل أن يعادل اللاعب محمود الشبراوي الكفة لصالح فريقه في الدقيقة ال 67 من عمر المباراة , وقلب اللاعب الشاب كريم الطيب الطاولة على أبناء الاسماعيلية وتقدم لصتاح فريقه في الدقيقة ال 76 من عمر اللقاء ليسدل الستار على المبالاراة بفوز الجونة بنتيجة2-1 وتستمر سلسلة النتائج السلبية للاسماعيلي هذا الموسم على غير المتوقع من الجماهير, ليتوقف رصيد الدراويش عند نقطين فقط من أصل ثلاث جولات وتعتبر من أسوأ بدايات الفريق في الابطولة على مر التاريخ.

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الجونة يصعد للمركز الرابع في جدول الترتيب



نجح نادي الجونة في تحقيق فوز مهم على نادي الاسماعيلي بنتيجة 2-1 بعدما قلب تأخره في الشوط الأول بهدف نظيف إلى فوز بثنائية مقابل هدف , وبهذا الفوز صعد نادي الجونة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط جمعها من فوز وتعادلين في الثلاث جولات ولم يتعرض حتى الان لاي خسارة