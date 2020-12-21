وأكد الشوربجى أن الهيئة مستمرة فى التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف باقى المكافأة للزملاء تباعاً، حيث حصلت الهيئة على دعم إضافى من وزارة المالية لمواجهة صرف قيمة المكافأة عن شهر سبتمبر 2019،
ويأتى ذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الهيئة لصالح الزملاء المحالين للمعاش، حيث خاطبت الهيئة المؤسسات الصحفية القومية لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المحالين للمعاش، خلال هذا الشهر وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية لإرسال قيمة المكافأة عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للصحافة: غدا صرف مكافأة نهاية خدمة المحالين للمعاش لشهر سبتمبر 2019 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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