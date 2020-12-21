الوطنية للصحافة: غدا صرف مكافأة نهاية خدمة المحالين للمعاش لشهر سبتمبر 2019

جدة - نرمين السيد - أعلن عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية فى شهر سبتمبر 2019، غدا الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020.





وأكد الشوربجى أن الهيئة مستمرة فى التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف باقى المكافأة للزملاء تباعاً، حيث حصلت الهيئة على دعم إضافى من وزارة المالية لمواجهة صرف قيمة المكافأة عن شهر سبتمبر 2019،

ويأتى ذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الهيئة لصالح الزملاء المحالين للمعاش، حيث خاطبت الهيئة المؤسسات الصحفية القومية لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المحالين للمعاش، خلال هذا الشهر وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية لإرسال قيمة المكافأة عليها.