مصر للطيران تسير غدا 48 رحلة جوية لنقل 4600 راكب

جدة - نرمين السيد - أكدت شركة مصرللطيران، على التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للمحافظة على صحة وسلامة الركاب وللحد من انتشار فيروس كورونا، فى جميع مراحل السفر والعودة على متن الطائرات لضمان أفضل خدمة مقدمة للعملاء بكل وسائل الراحة والأمان.





وتسير مصر للطيران غدا الثلاثاء 22 ديسمبر، 48 رحلة جوية إلى كل من بيروت وبغداد، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، أثينا، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، البحرين، الخرطوم، نيروبي، أبوظبى، أديس أبابا، إربيل، و11 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4600 راكب.

وشغلت مصر للطيران رحلاتها اليوم، إلى وجهات كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، باريس، امستردام، كوبنهاجن، البحرين، عمان، نيروبى، مسقط، أديس أبابا، اربيل، و 11 رحلات داخلية الى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

ووفقا لتصريحات الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد استمرار الرحلات الجوية التى تقوم بها الشركة بين مطارى القاهرة الدولى وهيثرو فى لندن، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أى مستجدات حول رحلات لندن بخصوص وأنه ربما خلال الساعات القادمة يحدث أى تغيير.

وأكد رئيس مصر للطيران، أن الشركة تتابع الموقف أولا بأول، كما أنها تقوم بتنفيذ كل الاجراءات الاحترازية المتبعة التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للنقل الجوى، على كافة رحلاتها الجوية إلى جميع الوجهات الدولية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الركاب وكذلك الاطقم العاملة، لمواجهة الفيروس المستجد.

وأعلنت العديد من دول أوروبا خلال الساعات القليلة الماضية، وقف الطيران مع المملكة المتحدة بعد ظهور سلاسلة جديدة من فيروس كورونا المستجد، مما دفعت العديد من الركاب المسافرين إلى مغادرة مطارات المملكة قبل تطبيق الحظر الذى أعلنت بريطانيا فرضه داخل البلاد لمواجهة تفشى الفيروس المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية تسير رحلة يوميًا إلى مدينة لندن البريطانية، منذ استئناف الرحلات الجوية مرة أخرى فى يوليو الماضى، بعد شهور التعليق على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، التى كان يسبقها تشغيل منتظم إلى المملكة المتحدة بمعدل 14 رحلة أسبوعيا.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، زيادة طفيفة فى عدد الرحلات التى تشغلها مصر للطيران إلى لندن لترتفع إلى 10 رحلات أسبوعيًا، تسيرها الشركة على طرازات طائرة الدريملاينر وبوينج 737/800، وأحيانا تشغل الشركة على رحلات لندن طائرتها الجديدة من طراز ايرباص نيو neo320.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.