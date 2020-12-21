بطول 5 كيلو مترات .. بدء المرحلة الثانية لتطوير كورنيش النيل فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش النيل، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الجزء العلوى من منطقة الكورنيش بطول 5 كيلومترات.





جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، وجمال مسعود السكرتير العام، وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء المكتب الفنى بالمحافظة. وذكر بيان صادر عن محافظة بنى سويف أن المحافظ تفقد الأعمال الجارى تنفيذها بالجزء السفلى من الكورنيش بطول 1.5 كيلومتر بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادى الكشافة البحرية، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة لتحويلها إلى متنفس حضارى مميز لكافة المواطنين، وذلك وفق التصميم المقترح الذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العناصر الجمالية فى تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضارى على شاطئ النيل.

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