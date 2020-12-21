مصر للطيران تعلن عن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط حتى 29 ديسمبر...

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه بناءً على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى بدولة عُمان بشأن تعليق حركة الطيران الدولية من وإلى سلطنة عُمان ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، تُعلن مصر للطيران عن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط حتى نهاية فترة التعليق أو أى تمديد لها، وترجو من عملائها الكرام الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى سلطنة عمان (مسقط) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 لمراجعة حجوزاتهم أو الموقع الإلكترونى egyptair.com.

وكانت قد قررت سلطنة عمان منع الدخول إلى البلاد والخروج منها عن طريق المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من صباح الغد ولمدة أسبوع، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وقال مسؤول بوزارة الصحة فى سلطنة عمان فى تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على تويتر اليوم الإثنين، أن البلاد ستتسلم أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتيك يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20% من السكان.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الصحة العامة فى قطر أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذى تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك وأنها ستتسلم الشحنة الأولى منه اليوم الاثنين.

وجاء فى بيان للوزارة أن قطر أجازت استخدام اللقاح فى حالات الطوارئ لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاما، كما وقعت قطر اتفاقا مع شركة مودرنا لشراء لقاحها للوقاية من كوفيد-19.