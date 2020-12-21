باقي من الزمن 8 أيام.. كورونا يزيد أوجاع الأهلي قبل قمة الدوري (فيديو)

ضرب فيروس كورونا النادى الأهلى بقوة قبل انطلاق رحلة الأميرة الأفريقية العاشرة والدفاع عن لقب دورى أبطال أفريقيا، الذى يحمله المارد الأحمر عن النسخة الماضية بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وتسود حالة من القلق داخل جدران القلعة الحمراء، ليس لغياب أكثر من لاعب بالإضافة إلى المدير الفنى عن رحلة النيجر فقط، ولكن تخوفاً من امتداد الإصابات لتبعد لاعبين بارزين عن مباراة الزمالك فى الدورى، والمقرر إقامتها بعد العودة من النيجر وبالتحديد يوم 28 ديسمبر الجارى.

8 أيام فقط تفصل الثلاثى «عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، ورامى ربيعة»، عن الانضمام لقائمة الفريق الأحمر من عدمه فى مباراة الزمالك بحسب سرعة تعافى كل منهم من الفيروس، وليس هذا الثلاثى فقط الذى بات مهدداً بالغياب عن لقاء القمة، بل هناك لاعبون أخرون عصفت بهم الإصابات ليغيبوا لفترة ليست قصيرة عن الفريق.