مصر للطيران تعلق رحلاتها الجوية إلى سلطنة عمان لمدة أسبوع

أعلنت شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط، اعتبارا من اليوم الإثنين حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 ديسمبر، بناءً على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني بدولة عُمان بشأن تعليق حركة الطيران الدولية من وإلى سلطنة عُمان.

وناشد "مصر للطيران"، عملاءها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى سلطنة عمان "مسقط"، مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 لمراجعة حجوزاتهم أو الموقع الإلكتروني egyptair.com.

وأعلنت مصر للطيران، صباح اليوم أيضا، تعليق رحلاتها الجوية، إلى المملكة العربية السعودية، اعتبارا من اليوم الإثنين ولمدة أسبوع قابل للتمديد، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية.