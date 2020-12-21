نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تبدأ أعمال الجرد السنوي.. وغلق الخزينة والمكتبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ نقابة الصحفيين، أعمال الجرد السنوي في كافة قطاعاتها الداخلية، وذلك قبل نهاية عام 2020، والاستعداد لانتخابات التجديد النصفي للمجلس، والتي مقررًا أن تنعقد بداية مارس المقبل، والبدء في إعداد تقريرها السنوي.



وأعلنت النقابة عن بدء أعمال الجرد السنوي للخزينة، وحضور مندوب من الجهاز المركز للمحاسابات ومراقب الحسابات، على أن يكون آخر يوم للعمل بالخزينة هو الخميس 24 ديسمبر الجاري، وأن يُستأنف العمل مرة أخرى يوم السبت الموافق 2 يناير المقبل.



كما أكدت اللجنة الثقافية برئاسة محمود كامل، غلق المكتبة لمدة شهر كامل؛ وذلك لحين انتهاء أعمال الجرد أيضًا، بدءًا من يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري، وحتى الأحد الموافق 3 يناير المقبل.



وأعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، عن توقف استقبال الزملاء راغبي تجديد الاشتراك السنوي لمشروع العلاج، من يوم الخميس 24 ديسمبر الجاري، على أن يُستأنف استقبال الزملاء مجددًا، بدءًا من يوم السبت 2 يناير وحتى 15 فبراير.