نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. نقيب المهندسين يتمنى الشفاء لأمين الصندوق السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة السابق، وعضو المجلس الأعلى الحالي، وذلك بعد ان تاكد إصابته بفيرس كورورنا المستجد كوفيد 19.

وأكد ضاحي وجميع أعضاء هيئة المكتب علي تمنياتهم له بالشفاء وعودته مره اخري إلي الحقل النقابي متمنين لجميع مصابي هذا الفيرس اللعين بالشفاء العاجل.

ويذكر أن المهندس مؤمن شفيق كان أمين صندوق نقابة القاهرة الفرعية خلال الفترة من 2014 الي 2016، وأمين الصندوق للنقابة العامة للمهندسين خلال الفترة من 2018 وحتي 2020، وشهدت هذه الفترة طفرة كبيرة في ميزانية نقابة المهندسين خلال العامين.