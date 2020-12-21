نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة" تكشف موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمُحالين للمعاش سبتمبر ٢٠١٩ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المُحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية في شهر سبتمبر ٢٠١٩، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠.



وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الهيئة لصالح الزملاء المُحالين للمعاش؛ حيث حصلت الهيئة على دعم إضافي من وزارة المالية لمواجهة صرف قيمة المكافأة عن شهر سبتمبر ٢٠١٩،.



وأضافت الهيئة في بيانها، أنها مستمرة في التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف باقي المكافأة للزملاء تباعًا، وعلى الفور قامت بمخاطبة المؤسسات الصحفية القومية، لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المُحالين للمعاش خلال هذا الشهر، وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية، لإرسال قيمة المكافأة عليها.