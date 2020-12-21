أول طريقة صوفية.. الهاشمية تقرر غلق الساحة الخاصة بها بسبب فيروس كورونا

أعلنت الطريقة الهاشمية، غلق الساحة الخاصة بها أمام المريدين، نظرا لانتشار فيروس كورونا، وهي أولى الطرق الصوفية التي تقرر غلق ساحتها منذ عودة الأنشطة بالساحات.

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