 الهجرة تعلن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب وقف الطيران فى عدد من الدول

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها فى إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





ودعت الوزارة فى بيان اليوم الإثنين، المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" فى طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء فى دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أى دولة أخرى. كما دعت وزارة الهجرة المصريين بالتكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، فى إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن المعدن المصرى الأصيل تظهر قوته وصلابته فى المحن والشدائد. وأعلنت الوزارة سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالى:https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6 أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة فى الصفحة الرسمية على فيسبوك:https://www.facebook.com/Moemigegy/ أو البريد الإلكترونى: [email protected]، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.

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