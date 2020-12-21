المترو: لا صحة لتحذير المواطنين من الانتظار على الأرصفة بعد انتهاء رحلاتهم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشركة، فى بيان اليوم الإثنين، عدم صحة ما ورد بشأن إعطاء تعليمات لنظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات على ضرورة عدم التوقف على الرصيف نهائياً بعد انتهاء رحلاتهم، أو لمدة لا تزيد على 3 دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم، مشددة على أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحرى الدقة عند نشر أى أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوى والهام الذى يخدم ملايين الركاب يومياً، والرجوع إلى المركز الإعلامى للشركة للتأكد من أى خبر.