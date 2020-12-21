جدة - نرمين السيد - وأكدت الشركة، فى بيان اليوم الإثنين، عدم صحة ما ورد بشأن إعطاء تعليمات لنظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات على ضرورة عدم التوقف على الرصيف نهائياً بعد انتهاء رحلاتهم، أو لمدة لا تزيد على 3 دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم، مشددة على أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.
وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحرى الدقة عند نشر أى أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوى والهام الذى يخدم ملايين الركاب يومياً، والرجوع إلى المركز الإعلامى للشركة للتأكد من أى خبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المترو: لا صحة لتحذير المواطنين من الانتظار على الأرصفة بعد انتهاء رحلاتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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