الصحة تدعو لدعم مصابى كورونا والعمل على تحسين حالتهم النفسية

جدة - نرمين السيد - وكتبت "وزارة الصحة"، عبر صفحتها الرسمية : "لا توصم مصابى فيروس كورونا، بل كن داعمًا لهم وساعدهم على تحسين حالتهم النفسية". وتابعت : للتواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان يرجى الاتصال على الأرقام:

٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠

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