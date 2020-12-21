رسميا.. إقالة ريكاردو مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة من الجونة فى الدورى

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام، وستم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.

وخسر الإسماعيلى أمام بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة فى الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري. سجل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم للدراويش بعد تمريرة سحرية من أرى بابل فى الدقيقة 28، وسجل محمود الشبراوى هدف التعادل للجونة من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 68، ثم سجل كريم الطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 76.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.