أولى ضحايا مدربين الدوري.. الإسماعيلي يعلن إقالة الجهاز الفني

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، عن إقالة الجهاز الفني للدروايش، بقيادة المدير الفني البرازيلي ريكاردو، وذلك عقب تلقى الهزيمة أمام فريق الجونة، بهدف مقابل هدفين في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاسماعيلي المركز 12 برصيد نقطتين فقط، من تعادليين في الجولة السابقة ، قبل تلقى الهزيمة الأولى في الدوري أمام الجونة، وهي الهزيمة التى أطاحت بالجهاز الفني من القيادة الفنية، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الجهاز الفني الجديد للدروايش خلال الساعات القادمة.

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وخسر الإسماعيلى أمام الجونة بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم،سجل هدف التقدم للدروايش اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، بعد تمريرة سحرية من أرى بابل فى الدقيقة 28، ثم أحرز محمود الشبراوى هدف التعادل للجونة من تسديدة عابرة فى الدقيقة 68، قبل أن يسجل كريم الطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 76 من عمر المباراة.