حقيقة تعليق الطيران المدني بسبب سلالة كورونا الجديدة

صرح باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والإعلام ان الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم ولا صحة لما أثير علي بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية.

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