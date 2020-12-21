أسوان يفرط في الصدارة والمصري يصعد للمربع الذهبي بعد مباراة اليوم



استطاع المصري البورسعيدي تحقيق أول فوز بالدوري المصري الممتاز، علي حساب زهرة الجنوب "أسوان"، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم، الاثنين، علي ملعب برج العرب بالإسكندرية .

أحرز الهدف الاول محمد عنتر في الدقيقة 62 من أحداث المباراة، وزاد التقدم لصالح أبناء بورسعيد أحمد جمعة في الدقيقة 70، قبل أن يضيف اللاعب عمر كمال الهدف الثالث في شباك ابناء الجنوب في الدقيقة 84، قبل إنتهاء صافرة النهاية وإرتقاء المصري للمركز الرابع برصيد 5 نقاط خلف أسوان.

فقد أسوان فرصة الصدارة

فرط أسوان في الصدارة التي أعتلاها الجولة الماضيه لصالح المتصدر الحالي الأهلي صاحب العلامة الكاملة في الدوري، واكتفى بإحتلاله المركز الثالث خلف سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني . فرط أسوان في الصدارة التي أعتلاها الجولة الماضيه لصالح المتصدر الحالي الأهلي صاحب العلامة الكاملة في الدوري، واكتفى بإحتلاله المركز الثالث خلف سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني . اقرأ أيضًا.. أولى ضحايا مدربين الدوري.. الإسماعيلي يعلن إقالة الجهاز الفني ويتزيل جدول ترتيب الدوري المصري الانتاج الحربي في المركز 16 برصيد نقطة واحدة ، ويأتى خلفه مصر المقاصة في المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط حاله مثل حال متزيل الترتيب المقاولون العرب. ويتزيل جدول ترتيب الدوري المصري الانتاج الحربي في المركز 16 برصيد نقطة واحدة ، ويأتى خلفه مصر المقاصة في المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط حاله مثل حال متزيل الترتيب المقاولون العرب. أحرز الهدف الاول محمد عنتر في الدقيقة 62 من أحداث المباراة، وزاد التقدم لصالح أبناء بورسعيد أحمد جمعة في الدقيقة 70، قبل أن يضيف اللاعب عمر كمال الهدف الثالث في شباك ابناء الجنوب في الدقيقة 84، قبل إنتهاء صافرة النهاية وإرتقاء المصري للمركز الرابع برصيد 5 نقاط خلف أسوان.

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