بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يواصل سلسلة التعادلات في الدوري السعودي

انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي اتحاد جدة والرائد ضمن مجريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين , وشارك نجمنا المصري في المباراة بأكملها.
وبهذا التعادل واصل الاتحاد سلسله تعادلاته هذا الموسم حيث يعتبر هذا هو التعادل الخامس للفريق من أصل 9 مباريات خاضها الفريق , انتصر في ثلاث منها وخسر مباراة وحيدة .
ورفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس متفوقا على الباطن صاحب المركز السادس بفارق الاهداف , وتعتبر هذ المباراة هي الثالثة التي يحافظ فيها الاتحاد على نظافة شباكه في ظل وجود البرج أحمد حجازي.
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ولم يتلق الاتحاد أي هزيمة في ظل مشاركة حجازي حيث شارك حجازي في 7 مباريات مع الفريق في الدوري هذا العام لم يتعرض فيهم لأي خسارة
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