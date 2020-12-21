مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تستقبل مطرانها المنتخب

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم الاثنين الأنبا يوسف أبو الخير، المدير البطريركى لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومعه مجمع كهنة سوهاج، الأنبا توماس حليم، المطران المنتخب لإيبارشية سوهاج.





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