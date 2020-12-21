جدة - نرمين السيد - نظمت السفارة المصرية فى بكين، اليوم الإثنين، اجتماعاً افتراضياً بين الوفد المصرى فى مفاوضات سد النهضة، برئاسة السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والجانب الصينى برئاسة السفير دينج لى، مساعد وزير الخارجية الصينى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. السفارة المصرية فى بكين تستعرض جهود القاهرة حول أزمة سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.