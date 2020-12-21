لميس الحديدى عن الموجة الثانية لكورونا: الناس بدون وعى ومفيش حد ملتزم

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن مصر اتخذت فى الموجة الأولى لفيروس كورونا إجراءات متزنة حافظت بها عبر التوازن بين صحة الناس، وبين مسيرة الاقتصاد وعجلة الإنتاج بأقل الخسائر، ورغم ذلك تراجع معدل النمو، وارتفعت البطالة وقتها ليس فى مصر فقط بل العالم أجمع لكن التأثر فى مصر كان أقل كثيرًا بفضل هذا التوازن.





وأضافت "الحديدى"، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، مساء اليوم الاثنين: "الآن ونحن فى ذروة الموجة الثانية الدولة لم تتخذ نفس الإجراءات الصارمة فى الموجة الأولى وتحاول جاهدة ببعض الضوابط أن تحافظ على صحة الناس وعجلة الاقتصاد وأكل عيش الناس".

أكملت: "الناس اللى كانت بتقول فى الموجة الأولى مستعدين نعمل أى إجراءات احترازية، تضعها الدولة بس نرجع للشغل تانى والحياة، نفس الناس دى نسيوا كل الإجراءات والواضح إن فكرة وعى الناس مش موجودة ومفيش حد ملتزم لا فى التجمعات ولا فى المواصلات ولا فى مراسم العزاء ولا على أى مستوى.. الناس عايشة حياتها عادى جدًا".

واصلت الإعلامية: "أنا لا أطالب بالإغلاق ولا تقسيم أجزاء من الجمهورية كنسب الإصابة وفقًا للقطاعات المختلفة بحسب بؤر الإصابة بكورونا، بس وعى الناس دى بقت قصة خلصت انتهت وولت، وكل ما أطالب به الرقابة المشددة على الإجراءات التى وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".