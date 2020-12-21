الزراعة تنفى وجود بؤر مصابة بإنفلونزا الطيور فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية عن وجود بؤر مصابة بمرض إنفلونزا الطيور بمحافظة الوادى الجديد.





وأكدت وزارة الزراعة، فى بيان مساء اليوم الإثنين، أن محافظة الوادى الجديد تعتبر من المناطق المعزولة داخل الصحراء الغربية، ما يجعلها تتسم بالبعد الوقائى عن باقى محافظات مصر، وأن الخبر "عار تماما عن الصحة". وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى المجتمع.

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