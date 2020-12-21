"التضامن": فتح 4800 حضانة من إجمالى 14 ألف..ونسبة إصابة العاملين بها 1.25%

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا لم يفتح من الحضانات إلا 34 % من إجمالي 14 ألف حضانة، حيث أن عدد الحضانات التي فتحت 4800 حضانة من إجمالي 14 ألف حضانة.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن نسبة الإصابة في الحضانات التي تم فتحها لا تتعدى 1.25% في 11 حضانة حيث تم غلقهم فترة، مؤكدة أن الإصابة كانت بين الأخصائيات والعاملين بها ولا إصابة بين الأطفال.
وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية تم وضعها وتطبيقها، موضحة أنه تم صرف 3 شهور للعاملين في الحضانات التى لم يتم فتحها.
وذكرت أنه لا غلق للحضانات، أما لو نسبة الإصابة تعدت نسبة معينة يتم تقليل الكثافة، مردفة:"سوف نغلق الحضانات التى لا تنطبق عليها شروط السلامة ولن نمنحها تراخيص".
ولفتت إلى أنه جميع دور الرعاية لكبار السن وهم أكثر فئة عرضة للإصابة، وهناك تعقيم دائم من جمعية الهلال الأحمر المصرى، وتم توفير الماسكات وأدوات التعقيم والكحول، مشيرة إلى أن نسبة الإصابة فى دور الرعاية 3.4 % من كبار السن، وهناك 3 توفوا من المصابين بينهم 2 فوق الثمانين عاما.
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