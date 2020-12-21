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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، التي يترقبها الملايين من كبار السنن والتي بدأ صرفها في يوليو الماضي كدفعة أولى، وكانت الدفعة الثانية في أول أكتوبر الماضي من العام الجاري 2020.

موعد صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ورابط الإستعلام

ووفق بيان للهيئة القومية للتأمينات فإن الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس سوف يتم صرفها يوم الخميس 1 يناير 2021، وكان الرئيس السيسي قرر صرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات، وتم تنفيذ القرار ولكن تم تقسيمها على أربع دفعات كل ثلاثة أشهر.

وسوف يتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس في الأول من يناير، أما الدفعة الرابعة والأخيرة سوف يتم صرفها في بداية أبريل من العام المقبل، وننشر لمتابعينا طريقة الإستعلام عن الدفعة الثالثة، من خلال الخطوات التالية.

1- ادخل على رابط هيئة التأمينات من هنا.

2- كتابة الرقم القومي أو الرقم التأميني.

3- كتابة الإسم الأول من الأم.

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4- الضغط على أيكونة “أنا لست برنامج ربورت”.

5- إرسال الطلب وإنتظار التحميل.

6- سيظهر لك قيمة العلاوات الخمس المستحقة وجميع التفاصيل الخاصة بها.