لو عميل المصرية للاتصالات We.. اعرف تفاصيل باقات الانترنت الهوائي 2021

قدمت شركة المصرية للاتصالات we عروض على باقات الانترنت الهوائي 2021 وهي باقات نيترو التي تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 450 جنيه، ويتناول دوت الخليج كافة تفاصيل باقات الانترنت الهوائي 2021 من المصرية للاتصالات وأكواد الاشتراك.

أكواد باقات نيترو للانترنت الهوائي من we 2021



إليكم كافة أكواد باقات نيترو للانترنت الهوائي من we 2021 من المصرية للاتصالات على النحو التالي:

كود باقة we نيترو 10 للانترنت الهوائي



تمنح باقة we نيترو 10 للعميل 625 ميجا بايتس وتصل إلى 1250 ميجا بايتس وسعرها 10 جنيهات ويتم الاشتراك فيها من خلال طلب *999*10#

كود باقة we نيترو 20 للانترنت المنزلي الهوائي

تمنح باقة we نيترو 20 للعميل 1375 ميجا بايتس وتصل إلى 2750 ميجا بايتس وسعرها 20 جنيهًا ويتم الاشتراك فيها من خلال طلب *999*20#

كود باقة we نيترو 40 للانترنت المنزلي الهوائي

تمنح باقة we نيترو 40 للعميل 3250 ميجا بايتس وتصل إلى 6500 ميجا بايتس وسعرها 40 جنيهًا ويتم الاشتراك فيها من خلال طلب *999*40#

اقرأ أيضًا.. المصرية للاتصالات we توفر خدمة الاحتفاظ بالمكالمات.. مجانًا



باقة we نيترو 70 للانترنت المنزلي الهوائي

تمنح باقة we نيترو 70 للعميل 6250 ميجا بايتس وتصل إلى 12500 ميجا بايتس وسعرها 70 جنيهًا ويتم الاشتراك فيها من خلال طلب *999*70#

باقة we نيترو للانترنت المنزلي الهوائي



كود باقة we نيترو 100 للانترنت المنزلي الهوائي العميل 10000 ميجا بايتس وتصل إلى 20000 ميجا بايتس وسعرها 100 جنيهًا ويتم الاشتراك فيها من خلال طلب *999*100#

باقة we نيترو 200 للانترنت المنزلي الهوائي



كود باقة we نيترو 200 للانترنت المنزلي الهوائي العميل 23500 ميجا بايتس وتصل إلى 47000 ميجا بايتس وسعرها 200 جنيهًا ويتم الاشتراك فيها من خلال طلب *999*200#

باقة we نيترو 450 للانترنت المنزلي الهوائي



كود باقة we نيترو 450 للانترنت المنزلي الهوائي العميل 50000 ميجا بايتس وتصل إلى 100000 ميجا بايتس وسعرها 450 جنيهًا ويتم الاشتراك فيها من خلال طلب *999*450#