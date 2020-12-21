فيديو.. طارق شوقى: المدارس شهدت اليوم أكبر نسبة حضور رغم رفع الغياب

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قنا "ON"، مساء اليوم الإثنين: "كل اللى عملناه فى قرار رفع الغياب اختياريًا استجابة لقلق بعض الناس من الموجة الثانية للفيروس عبر ترك الاختيار لولى الأمر إما أن يكمل الطالب الدراسة عبر المدارس فهى مفتوحة ولن تغلق أو ذاتيًا عبر المنزل فهذا أيضًا خيار نحترمه، كما أتحنا للطلبة كافة المصادر البديلة".

وأكمل شوقى: "عملنا كده عشان الناس تبطل تعملنا هاشتاجات وتريندات تدعو لغلق المدارس بدعوى الخوف على الصحة وأنها أهم من التعليم ومن ثم وجهنا بهذا القرار الذى يترك حرية ذهاب الطلبة للمدارس وفقًا لرغبة ولى الأمر الشخصية وخشيته على أولاده ومن ثم تطبيق القرار على نفسه وأسرته دون أن يفرضه على الدولة بالهاشتاج لكن اللى عاوز يحضر ويشارك أهلًا وسهلًا به".

وحول ردود الأفعال عقب تطبيق قرار رفع الغياب بيوم، فجر الوزير مفاجأة بقوله: "من الغرائب إن المدارس اليوم بعد رفع الغياب شهدت أكبر نسبة حضور بين الطلاب فى السنة كلها.. وده شىء غريب ويثبت أن من يريد استكمال الدراسة والحضور للمدرسة أغلبية كاسحة وأن من يردد الهاشتاجات ويدعو للإغلاق شريحة لديها أهداف أخرى تهدف للعرقلة وأنا بقولهم اكتفوا بنفسكم واللى مش عايز يجى يقعد فى البيت".