وزيرة الهجرة: غرفة عمليات لمتابعة المصريين العالقين بالخارج فى ظل جائحة كورونا 

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم تفعيل غرفة عمليات لمتابعة العالقين من المصريين بالخارج، لاتخاذ إجراءات لمساعدتهم، وذلك ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض"، لمساعده ودعم المصريين العالقين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدى البلد، على احترام سيادة القانون فيما يتعلق بقرارات عدد من الدول لمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالسير قدما نحو توطين صناعة السيارات خاصة صناعة السيارات الكهربائية، وتابعت: نسعى لخلق جسر من التواصل الدائم مع الهيئات والجهات المعنية في مجال صناعة السيارات.

وناشدت وزيرة الهجرة المصريين في الكويت والسعودية للتفاعل مع الوزارة لتقديم المساعدة لهم.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت عن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وتدعو الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أى دولة أخرى.

كما تدعو وزارة الهجرة المصريين بالتكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

‎وأعلنت الوزارة سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:

https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6

أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:

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