تلقي نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يبلغه فيه بتأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب فريق الغزالة التشادي.
وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، ورفع الفريق التشادى دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك ويؤكد مسئولو جازيل التشادى لنظرائهم فى الزمالك أنهم يعملون فى الوقت الحالى على حل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض.
من ناحية أخرى حسم المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك المهاجم، قراره بالرحيل عن نادى الزمالك بعدما نشر صورته من تدريبات الفريق اليوم عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلق صانع ألعاب نادى الزمالك الذى ترددت أنباء مؤخرًا حول رحيله عن الأبيض بسبب المستحقات قائلا: "اليوم الجديد هو بداية جديدة.. الحمد لله على كل شىء".
وسدد مسئولو الزمالك 7.5 مليون جنيه للمغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق من متأخرات تعاقده مع النادي الأبيض، حيث أرسل اللاعب المغربي إنذارًا رسميًا إلى النادي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الفريق أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف، وذلك بوجود مستحقات متأخرة له لدى النادي لتقوم الإدارة الحالية بسداد حتى الآن 7.5 مليون جنيه من مستحقاته ليتم حل أزمة الإنذار بشكل ودي مع اللاعب المغربي.
ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة جازيلي بطل تشاد الذي واجه أزمة فى المطار ببلاده بالأمس قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة فى الساعات الماضية، ويحاول مسئولو النادي التشادي حل الأزمة فى التوقيت الحالي من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة اليوم الاثنين بدلا من أمس الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يتأهل رسميًا لدور الـ 16 بعد انسحاب الغزالة التشادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.