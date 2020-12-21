الزمالك يتأهل رسميًا لدور الـ 16 بعد انسحاب الغزالة التشادي

تلقي نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يبلغه فيه بتأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب فريق الغزالة التشادي.

وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، ورفع الفريق التشادى دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك ويؤكد مسئولو جازيل التشادى لنظرائهم فى الزمالك أنهم يعملون فى الوقت الحالى على حل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض.