"إبداعات منه" تنطلق في جاير أندرسون حتى 24 ديسمبر

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق متحف جاير أندرسون "بيت الكريتلية" النسخة الخامسة لمعارض الفن التشكيلي لذوي الهمم "تتلف في حرير"، وذلك تحت عنوان "إبداعات منة" للفنانة التشكيلية المميزة منة الله حلمي، وبدأت فعالياتها بدء الأحد 20 ديسمبر وتستمر حتى 24 ديسمبر 2020 بمقر المتحف.

افتتح المعرض مرفت عزت مدير عام المتحف، وأحمد ناجي مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، وبمشاركة الفنان التشكيلي جرجس يوسف منصور، والفنان التشكيلي عادل بينيامين، الفنان التشكيلي إبراهيم محمد.

وضم المعرض أكثر من 50 عمل فني ما بين لوحات فن تشكيلي بألوان الإكليرك ولوحات قشر بيض والديكوباج والإكسسوارات.

وكرم المتحف المشاركين بعدد من شهادات التقدير والدروع تقديرًا من إدارته لمجهوداتهم الدائمة ومشاركاتهم المستمرة في فعاليات وأنشطة المتحف المتتالية.