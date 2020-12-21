فليكسات فودافون 2021 أكواد الاشتراك والتحويلات

يوضح دوت الخليج فليكسات فودافون 2021 وأكواد الاشتراك والتحويلات حتى يتمكن عملاء فودافون من شحن فليكسات فودافون بسهولة والاستمتاع بالميجاباتيس المطروحة من الشركة، لاسيما أن لايرغب أحد شحن باقات ويبدأون في استخدام الفليكسات.

تحويل فليكسات فودافون



اطلب هذا #عددالفليكسات رقم الموبايل*880 من الموبايل.

او اطلب #880* و اتبع التعليمات.

لمعرفة تفاصيل فليكساتك المحولة اطلب #60*.

فليكس اكسترا من فودافون

لتزويد عدد الفليكسات على مدار الشهر تبدأ من 3 جنيه وتفاصيلها على النحو التالي:

o فليكس إكسترا 3 جنيه هيديلك 60 فليكس.

o فليكس إكسترا 5 جنيه هيديلك 120 فليكس.

o فليكس إكسترا 10 جنيه هيديلك 300 فليكس.

o كود فليكس اكسترا فودافون هو #880* مجانًا.

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٥٠ فليكس بـ50 قرش.١٠٠ فليكس بـ1 جنيه.١٥٠ فليكس بـ1.5 جنيه.٢٠٠ فليكس بـ2 جنيه.٢٥٠ فليكس بـ2.5 جنيه.