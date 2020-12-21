وزير الأوقاف السوداني يلتقي البابا تواضروس.. غدا



يلتقى الدكتور نصر الدين مفرح، وزيرالشؤون الدينية و الأوقاف السوداني، بقداسة البابا تواضروس الثاني، بمقر الكاتدرائية ب العباسية، غدا الثلاثاء، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من علماء وأئمة دولة السودان الشقيقة.

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