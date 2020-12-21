وزير الأوقاف السوداني يلتقي البابا تواضروس.. غدا

يلتقى الدكتور نصر الدين مفرح، وزيرالشؤون الدينية و الأوقاف السوداني، بقداسة البابا تواضروس الثاني، بمقر الكاتدرائية ب العباسية، غدا الثلاثاء، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من علماء وأئمة دولة السودان الشقيقة.
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ووصل وزير الأوقاف السوداني، أمس الأحد، على رأس رفيع المستوى لعلماء وأئمة المساجد الكبرى بالسودان، حيث تم إطلاق الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، صباح اليوم، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.
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