صور .. هيثم الحاج : اللغات الأخرى استوردت من العربية أكثر من 100 ألف كلمة

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الإثنين، محاضرة تحت عنوان: "فن الإلقاء"، وذلك ضمن أعمال الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات.





وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن العرب كانوا يتمتعون بذاكرة حفظ قوية، فمن خلال هذه الذاكرة حُفظ القرآن الكريم، وحفظت السنة النبوية المطهرة، ودواوين الشعر العربى، حتى ظهر عصر التدوين، وشهدت الكتابة تطورًا هائلًا ورائعًا، واستوردت اللغات الأخرى من اللغة العربية ما يزيد عن 100 ألف كلمة من اللسان العربى.

وخلال المحاضرة، فرَّق رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بين اللغة وبين الكلام وبين اللسان، مؤكدًا أن اللغة هى: القواعد التى ينتظم عليها كلام الناس بتوافقهم على إيقاع الألفاظ على المعانى، بينما اللسان هو: كل ما يستخدم فى التواصل داخل المجتمع، أما الكلام فهو: مفردات اللغة.

وأضاف أنه ينبغى للداعية أن يكون واسع الثقافة غزير المعلومات فى مناحى العلوم المختلفة، لا سيما علم اللغة إذ هى أساس التواصل بين أفراد المجتمع، وأصل لفهم مقاصد الدين، وأساس لصناعة الهوية والمحافظة عليها.

وبين أن التواصل الجيد ينبغى أن يكون من الجانبين، جانب المرسل وجانب المستقبل، مضيفًا أن أسوأ أنواع الخطاب أن يكون من جانب واحد بأسلوب الفرض لا العرض، يقول تعالى: “ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ ”، وكلما كانت لغة الداعية قوية كان التواصل قويًا، وجاذبًا للمتلقى فاللغة قاسم مشترك وجانب قوى بين المتلقي والمرسل، والمعانى المضمرة داخل اللغة تحوى أسرارا عديدة.

وأوضح أن مخاطبة الناس على قدر عقولهم قضية محورية من قضايا العصر، وأن هناك مشاكل عدة قد تظهر بسبب عدم موافقة الكلام لمقتضى الحال، فتحدث قطيعة بين الخطاب وبين بعض شرائح المجتمع، وقد خاطب النبى ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس بما يفهمون فقال‏: لَيْسَ مِنْ ‏امْبِرِّ ‏امْصِيَامُ فِى ‏امْسَفَرِ، وموضحًا أنه قد تكون رؤيتك صحيحة لكن هناك رؤيا أخرى ينبغى أن تكون بجانب رؤيتك.