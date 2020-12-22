اتحاد الكرة: استقالة ربيع ياسين للتهرب من التحقيق فى أزمات تونس

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن استقالة ربيع ياسين من رئاسة الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، للتهرب من عدم حضور جلسات التحقيق التى تجريها اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، ومطالبة أفراد الجهاز بالكامل بكتابة تقرير عما حدث فى تونس وإصابات كورونا التى ضربت الفريق ووصلت إلى 17 حالة. وتابع المصدر، إن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بالكامل تم إقالته وإنهاء العمل بعد الخروج من تصفيات شمال إفريقيا، وهذا إجراء طبيعى بعد الخروج من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وعدم وجود أى ارتباطات حالية للفريق، وأن أول بطولة ستكون لهذا الجيل هى التصفيات المؤهلة لأوليمبياد 2024. وأعلن ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، تقديم استقالته للجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد تعذر مشاركة المنتخب فى بطولة شمال أفريقيا بسبب فيروس كورونا. وكانت بعثة منتخب الشباب، وصلت السبت إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا. وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19، وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحى بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وأثبتت المسحات الخاصة بكورونا للاعبى منتخب الشباب استمرار إيجابية عينة كورونا لـ15 لاعبا، بالإضافة إلى زياد فرج ومحمد أشرف، وكذلك علاء سعيد عامل المهمات، بينما لم تظهر النتيجة الخاصة بوليد ماهر منسق إعلامى المنتخب، بينما ظهرت لباقى المنتخب بالكامل، واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب.

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