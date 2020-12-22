شاهد.. إقبال الأسر المصرية على رؤية ظاهرة "الاقتران العظيم" بين المشترى وزحل

تحدث اليوم الموافق 21 من شهر ديسمبر 2020، ظاهرة نادرة وهي "الاقتران العظيم" بين كوكبي المشتري وزحل، الذي بدأ منذ أيام ويبلغ ذروته اليوم مع غروب الشمس وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوي - بالنصف الشمالي للكرة الارضية- ويصل اقترابهما لمسافة أقل من0.1 درجة قوسية، ألمع نجوم السماء في تلك الليلة.

ورصدت عدسة دوت الخليج الحدث من فعاليات متحف الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، وشهدنا إقبال كبير للأسر المصرية على الذهاب برفقة أولادهم لرؤية الظاهرة من التلسكوبات المثبتة بالمتحف.

وفي البداية، ذكرت فاطمة مصطفى نائب مدير متحف الطفل، أن الظاهرة التي نشهدها اليوم لن تتكرر إلا بعد مئات السنين نحو 800 سنة، ويظهر الاقتران في السماء بالعين المجردة كنجمة لامعة، وأكدت حرص المتحف بالاشتراك مع معهد الفلك على تقديم الظواهر الفلكية النادرة لمحبي الفلك والظواهر الطبيعية.

وينظم المتحف أيضًا العديد من الفعاليات للأسر المصرية لتقديم المعرفة الشاملة بعلوم الكون والفلك والبيئة، ويتم رصد فعاليات الظاهرة بالمجان لعدم الإثقال على الأسر المصرية، ويتم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الأفراد حرصًا على سلامة المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت أحدى الزائرات أنها حرصت على أن يشاهد ابناءها الظاهرة بشكل واضح، لحبهم لعلم الفلك ودراستهم للكواكب، فانتهزت الفرصة لجعل التجربة عملية.

وتعد ظاهرة الاقتران الكوكبي عبارة عن تكوين خط مستقيم من 3 أجرام سماوية في نظام الجاذبية، ويقصد بالاقتران اصطفاف جرمين سماويين أو أكثر على خط واحد في السماء، ويستخدم هذا المصطلح مع اصطفاف الكواكب مثل المشترى مع زحل أو الزهرة مع عطارد.

ويرجع سبب تسمية الاقتران القريب بين كوكبي المشترى والمريخ ب(الاقتران العظيم)، لانه أندر حالات الاقتران بين الكواكب الضخمة المرئية بالعين المجردة، ولن يقتربا كثيرا مرة أخرى حتى اقترانهما الكبير عام 2080.

ويرجع ندرة حالات الاقتران الكبيرة إلى الحركة البطيئة لكوكبي المشتري وزحل عبر السماء، خاصة وأن كوكبي المشترى وزحل من بين الكواكب التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بالرغم من أنهما هما الأبعد عن الشمس، ويكمل المشترى وزحل دورتهما حول الشمس فى 11.86 سنة و29.5 سنة على التوالي.