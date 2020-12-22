نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رالي للسيارات الكهربائية في منطقة الأهرامات الأثرية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق رالي للسيارات الكهربائية في منطقة الأهرامات الأثرية برعاية وزارة السياحة والآثار وشركة أوراسكوم المسئولة عن الخدمات السياحية بمنطقة الأهرامات الأثرية.

وطبقًا للخطة المتفق عليها يتم العمل على دمج التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة مع المنطقة الأثرية، وذلك تماشيًا مع التطورات الحديثة في التكنولوجيا والطاقة النظيفة من باب الحرص على مواكبة كل جديد أولًا بأول كي يكون لائقًا بأعظم حضارات العالم.

وتشمل خطة تطوير الخدمات السياحية في هضبة أهرامات الجيزة توفير وسائل الانتقال من أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة داخل المنطقة الأثرية لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.