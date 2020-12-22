انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم : رفع الغياب في المدارس وتقديم موعد امتحانات الفصل الاول 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قرر الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية إجراء بعض التغييرات على أسلوب العملية التعليمية في الوقت الحالي في ضوء تزايد عدد الإصابات بالوباء المستجد الأمر الذي جعل الوزارة تطرح العديد من القرارات من أجل الحفاظ على صحة الطلاب، وفيما يلي ؛ سوف يتم توضيح قرارات وزير التربية والتعليم للعام الدراسي 2020 – 2021م.

رفع الغياب في المدارس

جاء قرار رفع الغياب من المدارس كأحد أهم القرارات التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم اليوم فيما تبقى من وقت على موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول ، ولكن أكد الوزير على أنه لن يتم إغلاق المدارس بل سوف تبقى مفتوحة لمدة الثلاثة أسابيع المتبقية لمن أراد الحضور من الطلاب، وعلى الرغم من رفع الغياب إلا أن الاختبارات جميعها سوف تكون حضورية.

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أهم قرارات وزير التربية والتعليم في مصر اليوم

هناك العديد من القرارات الأخرى التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم المصري ، ومن أهمها ، ما يلي: