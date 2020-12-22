ينشر دوت الخليج شروط البنك الأهلي المصري على القرض العقاري والأوراق المطلوبة، حيث يواصل عملاء البنك الأهلي المصري تساؤلاتهم عن القروض العقارية لاسيما الشباب المقبلين على الزواج.
شروط البنك الأهلي المصري على القرض العقاري
o لا يزيد القسط الشهري المقرر دفعه للبنك عن نسبة 40%، من المرتب الذي يحصل عليه العميل شهريا.
o لا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما، ولكن للموظف الذي لا يتوفر له دخل اخر يكون الحد الاقصى للسن هو 60 سنة، عند انتهاء مدة التمويل.
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الأوراق المطلوبة من البنك الأهلي المصري
- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.
- ايصال كهرباء أو غاز أو تليفون، به العنوان الحالي للمنزل.
- فى حالة وجود مصدر دخل اخر، أحضار المستندات التي تثبت الدخل الشهري.
- شهادة من جهة العمل بها صافي الدخل الشهري للعميل، والدخل السنوي، بالإضافة إلى الوظيفة ومدة الخدمة، وذلك فى حالة العمل فى جهة حكومية، أو خاصة.
- ترخيص مزاولة المهنة لمن يمتهنون المهن الحرة، أو عقد تأسيس الشركة، بالإضافة إلى مستخرج من السجل التجاري حديث لا يتجاوز ال 3 أشهر.
- صورة من البطاقة الضريبية، كارنيه النقابة، شهادة تثبت الدخل الشهري والسنوي تحصل عليها من المحاسب القانوني، كشف حساب بنكي للعام السابق.
- عدد 3 اقرارات ضريبية، أو عدد 3 ميزانيات تم اعتمادها من قبل المحاسب القانوني.
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