ينشر دوت الخليج شروط البنك الأهلي المصري على القرض العقاري والأوراق المطلوبة، حيث يواصل عملاء البنك الأهلي المصري تساؤلاتهم عن القروض العقارية لاسيما الشباب المقبلين على الزواج.

شروط البنك الأهلي المصري على القرض العقاري



o لا يزيد القسط الشهري المقرر دفعه للبنك عن نسبة 40%، من المرتب الذي يحصل عليه العميل شهريا.

o لا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما، ولكن للموظف الذي لا يتوفر له دخل اخر يكون الحد الاقصى للسن هو 60 سنة، عند انتهاء مدة التمويل.