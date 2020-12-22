جدة - نرمين السيد - وقال، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن هناك دراسات تفيد بأن كورونا يتسبب فى فقدان بعض المصابين أبصارهم، مضيفا أن هناك دراسات تشير إلى فقدان الخصوبة لدى بعض الحالات المصابة من النساء.
وأكد عمرو أديب أن وباء كورونا يمكن أن يسبب الجلطات، والأزمات القلبية، لافتا إلى أنه لم يتبق سوى أشهر قليلة لبدء التطعيم ضد الفيروس وأن الدولة تقف على قدم وساق لجلب اللقاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. عمرو أديب : كورونا يسبب فقدان البصر والخصوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.