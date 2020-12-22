شاهد .. عمرو أديب : كورونا يسبب فقدان البصر والخصوبة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن هناك دراسات تفيد بأن كورونا يتسبب فى فقدان بعض المصابين أبصارهم، مضيفا أن هناك دراسات تشير إلى فقدان الخصوبة لدى بعض الحالات المصابة من النساء.

وأكد عمرو أديب أن وباء كورونا يمكن أن يسبب الجلطات، والأزمات القلبية، لافتا إلى أنه لم يتبق سوى أشهر قليلة لبدء التطعيم ضد الفيروس وأن الدولة تقف على قدم وساق لجلب اللقاح.