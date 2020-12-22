صور.. وزير التعليم العالى يزور جامعة النهضة ومعهد العلوم الإدارية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وشملت الزيارة جولة تفقدية للوزير بكلية العلاج الطبيعى، ومعامل الكيمياء الحيوية والكيمياء الميكانيكية وصالات الجيم بالكلية. كما شملت الجولة تفقد كلية طب الأسنان بجامعة النهضة والعيادات الخارجية بالكلية والاطمئنان على سير العمل داخلها وتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة. كذلك تفقد عبدالغفار المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف، والإنشاءات داخل المعهد وقاعات التدريس مشيداً بالجهود المبذولة ومستوى التجهيزات بالمعهد. تأتى جولة وزير التعليم العالى على هامش زيارته صباح اليوم لمحافظة بنى سويف، والتى شهدت افتتاح مجموعة من المشروعات التعليمية بجامعة بنى سويف، وكذلك المشاركة فى احتفالية الجامعة التكنولوجية ببنى سويف وافتتاح المعامل الكورية بالجامعة.

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