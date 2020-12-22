فيديو وصور.. وفد ليبى يضم 75 يمثلون مكونات مدن الجنوب الليبى يصل إلى القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل، وفد ليبى كبير يضم كافة ممثلي مدن الجنوب الليبى للقاء عدد من المسؤولين المصريين، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا والتشاور حول سبل حل الأزمة سياسيا.
ويضم الوفد الليبى عشرات الشخصيات الليبية من مدن الجنوب "إقليم فزان"، يعكسون تمثيلا كاملا لكافة الشرائح والمكونات المتواجدة في جنوب ليبيا من شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبي.
ويضم الوفد 75 شخصية من الجنوب الليبي وذلك لبحث الازمة الليبية وسبل حلها في اطار الدور المصري الداعم لامن واستقرار وسيادة وتنمية الدولة الليبية.
من المقرر أن تستمع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي الى مطالب وفد الجنوب الليبي لدارستها، بالاضافة لدفع العملية السياسية في البلاد وتشكيل لجنة للتواصل مع الجنوب الليبي، دعم مواقف ابناء ليبيا لنبذ التدخلات الخارجية في الشان الليبي في ظل محاولة البعض تعزيز النزعة الفيدرالية.
واستضافت القاهرة اجتماعات للجنة العسكرية الليبية المشاركة في مدينة الغردقة والتى رسخت لوقف اطلاق النار ببناء الثقة، واحتضان اجتماعات المسار الدستورى فى القاهرة .
برعاية الامم المتحدة، فضلا عن التحركات التى تقودها القاهرة على المستوى الاقليمى والدولى لحل الازمة الليبية سياسيًا.
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