قرض الشباب من بنك مصر .. أعرف الشروط



أعلن بنك مصر عن توفير قرض الشباب من بنك مصر بشروط ميسرة لدعمهم في ظل الظروف الصعبة التى تشهد البلاد، لذا يتيح بنك مصر القرض لفترة سداد طويلة.

شروط قرض الشباب من بنك مصر



وينشر دوت الخليج شروط قرض الشباب من بنك مصر

- يجب أن يكون الشاب طالب القرض جنسيته مصرية.

- يجب أن يكون القسط الأخير الذي سيقوم بدفعه صاحب القرض أن لا يبلغ عنده خمسة وستون عام، كما أنه يجب أن يتوفر لديه ضامن.

- يجب أن يكون الدخل الشهري لصاحب القرض يقل عن ثلاثة ألاف جنيه مصري.

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- يجب أن يحسب الإيرادات من المشروع وأيضا يجب أن يقدم للبنك دراسة جدوى للمشروع من قبل المتقدم لطلب القرض.

- يجب أن يكون المتقدم لطلب القرض متعلم ويعرف يقرأ ويكتب أو من الممكن أن يكون الضامن لصاحب القرض هو المتعلم ومعه شهادة تعليمية تثبت هذا.

- يجب أن يكون المشروع حامل لفكرة إيجابية ويخدم المجتمع وينمي من الاقتصاد المصري لذا فالبنك يشجع جميع المشروعات الصناعية والتجارية.

