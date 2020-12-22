وزيرة التضامن : الزيادة السكانية قضية وطن .. والدعم سيكون لـ طفلين فقط

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، إن الأسر الجديدة التى ستلتحق بمنظومة التموين يشترط ألا يزيد عدد الأبناء فيها عن اثنين، لكى يستفيدوا من الدعم النقدى أو الغذائى على بطاقة التموين، مشيرة إلى أن ما يزيد عن ذلك تتحمله الأسرة.





وأضافت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ذلك يعد من سياسات الدولة التى يتواءم بعضها مع البعض، كما أنه يخدم الموازنة وموارد الدولة المالية والطبيعية والمرافق وغير ذلك. وأوضحت أن الزيادة السكانية لا تؤثر فقط على الدعم، وإنما يمتد تأثيرها إلى التعليم والصحة، كما أنها تُحمِّل موازنة الدولة أعباءً إضافية، وهى تعتبر قضية وطن لكونها تؤثر على الاقتصاد ككل.

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